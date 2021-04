Streit über Fahrweise: Mann will helfen und wird mit Messer verletzt

Paderborn -

Bei einem Streit über die Fahrweise eines Autofahrers ist es am Samstagabend „Auf der Lieth“ zu einem Messerangriff gekommen. Ein Mann (43) wurde dabei leicht verletzt. Das berichtet die Polizei am Montagnachmittag. Sie sucht nun eine Frau, die an dem Streitgespräch teilgenommen hat, und weitere Zeugen.