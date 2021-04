Hilfe mit jeder Menge Herzblut

Bnachteiligten Kindern eine neue Familie, eine neue Heimat zu geben, war das Motiv interessierter Bürger, die sich vor 60 Jahren, am 12. April 1961, in Paderborn trafen. Ihre Vision war es, das erste Kinderdorf in Nordrhein-Westfalen zu eröffnen.Zwei Monate später wurde der Verein Westfälisches Kinderdorf ins Register eingetragen, knapp fünf Jahre später das erste Kinderdorf in Barntrup eröffnet. Heute betreibt der nach wie vor in Paderborn ansässige Verein rund ein Dutzend Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Städte-Dreieck Paderborn, Barntrup (Lippe) und Dissen (Niedersachsen). Darunter sind Kitas, ein offener Kinder- und Jugendtreff, zwei Kinderdörfer sowie eine ganze Reihe von betreuten Wohngruppen für junge Erwachsene.Der Verein beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bilanzierte zuletzt einen Jahresumsatz von 12 Millionen Euro.