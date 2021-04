Ein 24-Jähriger hatte seinen Renault Megane am Freitagabend auf einem Parkplatz am Bayernweg geparkt. Am Montagmorgen wollte er gegen 7.30 Uhr zur Arbeit fahren. Beim Anfahren bemerkte er ungewöhnliche Geräusche. Er stoppte sofort und stellte fest, dass ein unbekannter Täter eine Gliederkette durch eine Hinterrad-Alufelge seines Autos gezogen und diese hinter dem Fahrzeug an einem Zaun befestigt hatte. Beim Anfahren zog sich die Kette stramm und verbog das Zaunelement. Zudem entstand leichter Sachschaden am Auto. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.