Megatrend Camping: Die Nachfrage steigt

„Der Verkauf boomt“, fasst Wohnmobilhändler Bernd Hillebrand die aktuelle Lage zusammen. Wer noch zum Start in die Saison ein Neufahrzeug sucht, sollte sich beeilen, denn das Angebot schrumpfe nahezu täglich. Die Modelle des Baujahres 2022 kämen zudem erst ab August auf den Markt, wenn in Düsseldorf der Caravansalon stattfinde. Und Gebrauchtfahrzeuge seien rar und aufgrund der Nachfrage relativ teuer, berichtet der Unternehmer. Vor vier Jahren hat der Inhaber des gleichnamigen Autohauses am Frankfurter Weg in Paderborn sein Angebot auf Wohnmobile ausgeweitet. Neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen stehen hier auch Reparatur und Service auf dem Programm. Eine Erfahrung dabei: Wohnmobilkunden haben Geld.