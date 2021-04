Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität stimmte am Dienstag einem entsprechenden Bürgerantrag zu. Ins Leben gerufen wurde der „Wattbewerb“ übrigens von Klimaschutzbündnissen wie „Fridays for Future“ und „Scientists for Future“. In der Photovoltaik sieht Tobias Helling, der in der Verwaltung für Klimaschutz und Klimawandelanpassung zuständig ist, enormes Potenzial. Die installierte Leistung in Paderborn könne von 57.000 Megawattstunden im Jahr 2018 über 182.000 im Jahr 2030 auf 307.000 Megawattstunden bis 2040 gesteigert werden, sagte er bei der Präsentation des Klimaschutzteilkonzepts „Integrierte Wärmenutzung und Erneuerbare Energien“. Das Gesamtpotenzial aller Dachflächen der Stadt schätzt die Verwaltung rein technisch auf 433.000 Megawattstunden.