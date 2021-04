Als geeignete Straßen nannte Ulrich Möhl am Dienstag im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität die Penzlinger Straße und die Residenzstraße zwischen Münsterstraße und Schlossstraße. Sie seien so schmal, „dass es nicht möglich ist, Radfahrende mit dem gebotenen Sicherheitsabstand zu überholen“. Viele Verkehrsteilnehmer, sprich Autofahrer, würden aber der Versuchung erliegen und widerrechtlich überholen. Während sie sich in den „Blechkisten“ sicher fühlten, bedeute dieses Verhalten für den Radverkehr eine erhebliche Gefahr. Und dies, so Möhl weiter, gelte besonders für die Schulkinder in den genannten Bereichen.