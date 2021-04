Pflaster an der Paderborner Rosenstraße wird vom 26. April an instandgesetzt

Paderborn -

Von Montag, 26. April, an wird das Pflaster an der Rosenstraße zwischen Westernstraße und Jesuitenmauer in Zusammenarbeit mit West­falen Weser instandgesetzt. Das teilte am Mittwoch die Stadt Paderborn mit.