Auch wenn die Arbeiten an dem neuen Brückenbauwerk bereits im Juli 2021 beginnen: Die entscheidende Phase wird zwischen Januar 2023 und März 2024 erreicht. In diesen 14 Monaten wird die Bahnhofstraße komplett gesperrt werden. Hinzu kommt in dieser Zeit eine dreimonatige Sperrung der Pontanusstraße, weil ein Schachtbauwerk erneuert werden muss. Die komplette Maßnahme soll März 2024 abgeschlossen sein. Wie werden künftig die Fahrstreifen aufgeteilt? Wie breit werden Gehwege? Wie sollen Radfahrer künftig in den Frankfurter Weg einbiegen können?