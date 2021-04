Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Für die Abiturienten wird es ernst. Am heutigen Freitag steht die Prüfungsklausur in Englisch an. Und das unter Umständen, die ohnehin schon aufregend genug sind. Denn wenn die Jugendlichen in Aulen und Kursräumen ihr Wissen niederschreiben, könnten einige darunter sein, die mit dem Coronavirus infiziert sind.