Blumenpracht im Park zerstört

Angerichtet worden ist der Schaden zwischen Donnerstag, 22. April, 17 Uhr und Freitag, 23. April, 7.45 Uhr. Die Köpfe der prachtvollen Pflanzen wurden vermutlich mit einem scharfen Gegenstand abgetrennt. „Fast 500 unserer Kaiserkronen wurden abgesäbelt und so einer der Höhepunkte der Bepflanzung im Barockgarten mutwillig zerstört“, berichtet der Geschäftsführer der Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft, Christian Stork. „Ich bin einfach nur fassungslos über so eine dumme Tat. Die Menschen können gerade schon nicht viel unternehmen auf Grund der pandemischen Lage, aber sich wenigstens an der Blumenpracht bei einem Spaziergang im Schlosspark erfreuen. Warum macht man so etwas?“

Die reinen Materialkosten der zerstörten Pflanzen werden auf etwa 2500 Euro geschätzt. Der ideelle Wert der Zerstörung sei jedoch bei weitem höher, so Stork, der die mutwillige Zerstörung bei der Polizei angezeigt hat. Hinweise zu möglichen Tätern nehmen die Polizei (Tel. 05251/3060), die Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft (Tel. 05251/ 8811075 oder die Stadt Paderborn entgegen.