Zu seinem Geburtstag gratuliert auch Paderborns Feuerwehrchef Ralf Schmitz, der am Sonntag ebenfalls einen runden Geburtstag feiert. Schmitz wird 60 Jahre alt.

Der selbstständige Landwirt Franz Rickert trat 1961 in die Freiwillige Feuerwehr Paderborn ein. Von 1983 bis 1992 stand er als Löschzugführer an der Spitze des Löschzugs Sande. Anschließend hatte er von 1989 bis 1992 das Amt des stellvertretenden Paderborner Stadtbrandmeisters inne. Im September 1992 übernahm er das Amt des Kreisbrandmeisters von seinem Vorgänger Gerd Boelsen. Nach Ablauf einer ersten sechsjährigen Amtsperiode wurde er 1998 wiedergewählt. Mit Erreichen der Altersgrenze schied Rickert Ende April 2001 aus dem aktiven Dienst aus.

In seiner neunjährigen Amtszeit stand für Rickert das gute Miteinander der Wehren im Vordergrund. Zu seinen Verdiensten gehört auch die Bildung von Einsatzleitungen für Großschadensereignisse, der Brandschutz im Altenbekener Eggetunnel sowie die Neuorganisation der Alarmierung der DLRG-Tauchergruppen. Außerdem machte er sich für den Einsatz der Feuerwehren bei Personensuchen stark.

1991 erhielt Franz Rickert das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, 1999 wurde ihm auch die Auszeichnung in Gold zuteil. 2016 war der Jubilar erster Träger des Paderborner Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Gold.

Franz Rickert wurde auch zum Funktionär in der Verbandsarbeit der Feuerwehr auf Landes- und Bundesebene. Hierzu gehörte seine Tätigkeit im Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes, im Feuerschutzbeirat beim Landesinnenministerium, beim Deutschen Feuerwehrverband als stellvertretendes Mitglied im Präsidialrat und im Vorstand der Feuerwehr- Unfallkasse NRW.

Franz Rickert hat viele Jahrzehnte Spenden für die Feuerwehr gesammelt, um zahlreiche Förderprojekte zu realisieren. Hierzu gehört unter anderem die Wasserrettung mit dem Rettungsboot für Sande, die Ausrüstung der Feuerwehrtaucher mit Sonartechnik und die Förderung der Kinderfeuerwehr. Aber auch bei der Realisierung des Übungsturmes auf der Wache Süd und der Entwicklung des Spielleute-Orchester der Feuerwehr Paderborn war er ein großer Unterstützer. Für seinen besonderen Einsatz hat ihn der Spielmannszug der Feuerwehr Paderborn 2018 zum Ehrenmitglied ernannt. Seine fachliche Meinung hat auch heute noch Gewicht im Feuerwehrwesen.