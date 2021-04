Blaues Band bringt gute Laune mit

Entlang der Detmolder Straße, des Radwegs und des Wanderwegs an den Bachmannschen Wiesen – überall flattern blaue Bänder, Wimpel und Schmetterlinge im Wind. „Es ist genauso geworden wie wir uns das gewünscht haben, Dorfgemeinschaft, Nachbarschaft, all das lebt – auch und gerade in Coronazeiten“, sagt Ortsvorsteher Matthias Dülme. „Tatsächlich, es gibt noch ein anderes Thema – das blaue Band des Frühlings.“ Dülme freut sich besonders, dass sich auch die Vereine, der SV Marienloh, die Heimatfreunde, die Bücherei, der Karnevalsverein und die CDU-Ortsunion ganz selbstverständlich beteiligt hätten. Auch Nachbarschaften sind kreativ geworden, so begegnen dem Spaziergänger in der „Aachener Siedlung“ zusätzlich selbstgebastelte Vögel, die „Ried“ begrüßt die Besucher mit bunten Bändern in Regenbogenfarben und auf dem Kirchplatz sind die Bäume mit Schmetterlingen geschmückt.

„Überall gibt es etwas zu entdecken und zum Staunen“, freut sich der Ortsvorsteher über die gelungene Gemeinschaftsaktion. „Es gibt kaum einen Garten, Balkon, Zaun, der nicht mit blauen Bändern und bunten Blumen geschmückt ist.“ Auf der Krokuswiese am alten Bahndamm hat der Paderborner Maler Manfred Claes-Schäfers zudem das Frühlingsgedicht künstlerisch in Form eines Bildes interpretiert. Jeweils freitags, samstags und sonntags besteht die Möglichkeit, sich dort unter den Bäumen mit wehenden blauen Bändern dem Gedicht zu nähern. „Überall im Ort begegnet man fröhlichen Menschen, die mit Stolz unseren Ort geschmückt haben und sich nun daran erfreuen. Noch bis zum 2. Mai können sich alle Spaziergänger davon ein Bild machen“, lädt Dülme zu einem Spaziergang nach Marienloh ein.