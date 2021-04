Zug entgleist: Bahn will Geld von den Eltern

Paderborn-Sennelager -

Von Ingo Schmitz

Dieser Vorfall hätte in einer Katastrophe enden können: Am 11. Oktober 2020 lässt ein Elfjähriger in Sennelager einen Zug entgleisen, indem er ein Metallrohr auf die Gleise legt. Zum Glück wurden bei dem Unfall keine Personen ernsthaft verletzt. Der Schaden geht aber in die Zehntausende. Für den Schüler und seine Eltern wird der Vorfall keine strafrechtlichen Folgen haben. Anders sieht es bei der Schadensregulierung aus.