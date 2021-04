So sieht die „neue“ Galerie aus

Ausstellung über Karel Dierickx in Schloß Neuhaus kann wegen Corona noch nicht gezeigt werden

Schloß Neuhaus -

Von Dietmar Kemper

Die Städtische Galerie in der Reithalle in Schloß Neuhaus ist um-, die neue Ausstellung aufgebaut. Wegen der Corona-Pandemie darf aber vorerst niemand hinein. Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT gibt schon einmal einen Einblick ins Gebäude und in die Schau „Illusionäre Anwesenheit“ mit Werken des belgischen Künstlers Karel Dierickx.