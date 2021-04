Paderborn: Tödliches Ende eines Versöhnungstreffens

Paderbrorn -

Von Ulrich Pfaff

Sie glaubte an ein Treffen zur Versöhnung, aber es könnte in Wirklichkeit eine tödliche Falle gewesen sein. In Paderborn steht seit Freitag ein Mann (30) vor Gericht, der seine Frau mit einem Messer getötet haben soll – nach einem angeblichen Treffen, um die Ehe zu retten. Es geht um Eifersucht, Ehre und einen vielleicht nur in der Einbildung des Angeklagten existierenden Seitensprung