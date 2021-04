„Die Bevölkerung ist tief gespalten“

B -

Von Oliver Horst

Tage der Entscheidungen liegen hinter ihm und dem politischen Berlin. Das Gezerre in der Kanzlerkandidatenfrage der Union und quasi parallel das Tauziehen um das umstrittene Gesetz für die Bundesnotbremse in Corona-Zeiten haben CDU-Politiker Carsten Linnemann (43) in Atem gehalten. Nun erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion aus Paderborn, warum er nach anfänglichen Vorbehalten dem Gesetz doch zugestimmt hat und worauf es für CDU und CSU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet jetzt ankommt.