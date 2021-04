Bahnhofstraße musste für eine Stunde gesperrt werden

Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Kreuzung Rathenaustraße

Paderborn -

Von Matthias Wippermann ,

Die Bahnhofstraße in Paderborn musste in der nacht von Freitag auf Samstag nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Rathenaustraße stadtauswärts für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Dort waren ein Toyota Aygo und ein Opel Astra kollidiert. Die drei Unfallbeteiligten standen unter Schock und wurden zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.