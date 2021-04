Streit um neue Leitlinien für Gewerbeflächen

Dabei soll bei einer mög­lichen Gewerbeansiedlung vor allem auf den Nutzen für die Stadt und deren Bewohner geachtet werden. In dem gemeinsamen Antrag schlugen CDU und Grüne vor, die Vergabe von Grundstücken an eine Reihe von Kriterien zu knüpfen. So soll die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze sowie die ­Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer pro Qua­dratmeter ebenso berücksichtigt werden wie das Angebot an vergleichbaren Arbeitsplätzen in der Stadt, erläuterte Klaus Schröder (Grüne). Heimische Unternehmen sollen in den Leit­linien zudem besonders berücksichtigt werden.