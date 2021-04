Alles dreht sich nur noch ums Rad

Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität sollte sich in Radverkehrsausschuss umbenennen. In den Sitzungen am 16. März und 20. April ging es um einen Radschnellweg von Schloß Neuhaus zur Kernstadt, eine Infokampagne für Radverkehrszonen, um Radservicestationen, den grünen Pfeil für Radfahrer, sogenannte Pop-up-Radwege an der Detmolder und Neuhäuser Straße und die Verwendung eines neuartigen Verkehrsschildes, das Autofahrern an Engstellen das Über­holen von Radfahrern verbietet. Verbesserungen für Autofahrer standen nicht auf der Tagesordnung.