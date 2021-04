Viele Geschäfte müssen schließen

Paderborn -

Von Ingo Schmitz

Im Kreis Paderborn gilt von diesen Mittwoch an die nächste Stufe der Corona-Notbremse. Weil die Inzidenzwerte über der 150er Marke liegen, muss der Einzelhandel am Dienstagabend schließen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Montag mit. Der Einkauf ist aber per Click & Collect weiter möglich. Das bedeutet: Bestellungen per Internet können beim Händler vor Ort abgeholt werden.