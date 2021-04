Fahrer flüchtet vor Polizei und verunglückt schwer

Paderborn/Bielefeld (WB/he/itz) -

Ein 34-jähriger Fahrer eines PS-starken Ford Mustang hat am Dienstagmorgen bei seiner Flucht vor der Polizei in Paderborn-Sennelager einen Unfall verursacht. Dabei wurde der Bielefelder so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen werden musste. Am Auto entstand Totalschaden.