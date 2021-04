Achtung Autofahrer: An den Fischteichen in Paderborn hat es tierischen Nachwuchs gegeben

Paderborn (WB) -

An den Fischteichen in Paderborn ist derzeit „Gans“ viel los: Die Enten, Gänse und Schwäne haben Nachwuchs bekommen. Doch so schön und idyllisch es auch im beliebten Naherholungsgebiet auch ist, sie leben dort gefährdet.