Ab Sommer 2022 beginnt das Jobcenter mit dem Umzug, erklärte Geschäftsführer Horst-Hermann Müller. Hilfebedürftige und Beschäftigte sollen von den Synergien profitieren, die durch die räum­liche Nähe der einzelnen Bereiche entstünden. Bis Sommer 2023 sollen dann alle Abteilungen unter einem Dach vereint sein. Antragstellung im Kundencenter, Arbeitsvermittlung und Angelegenheiten der Leistungsgewährung können so künftig an einem Ort geregelt werden. Das moderne und klimafreundliche Gebäude werde Platz für 270 Beschäftigte auf knapp 8000 Quadratmeter bieten, die in drei Gebäudeteilen auf fünf Etagen verteilt seien. Durch die Lage am Heinz-Nixdorf-Ring bestehe eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. In direkter Nähe befinden sich außer weiteren Ämtern noch Büro- und Praxisräume, Nahversorger sowie Unternehmen. Gebaut wird der Bürokomplex, in den das Jobcenter einziehen wird, vom Planungsbüro König Architekten und Ingenieure aus Paderborn.

Bei der Ausgestaltung der Innenräume habe das Jobcenter in Zusammenarbeit mit den Architekten ein besonderes Augenmerk auf die Laufwege der Kunden gelegt. In den drei Gebäudeteilen wird auch Platz für den „Integration Point“ und verschiedene Vermittlungsprojekte sein. Außerdem sind dort große Seminarräume geplant, in denen künftig Veranstaltungen für Kunden angeboten werden können.

Geschäftsführer Müller: „Wir möchten unserem Auftrag, den hilfebedürftigen Menschen im Kreis Paderborn eine gesicherte wirtschaftliche Existenz zu ermöglichen, auf eine moderne und praktische Art und Weise nachkommen.“