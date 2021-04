„Klatschen alleine reicht nicht“

Maikundgebung mit NRW-Minister Laumann in Paderborn – Verdi kündigt Warnstreik am MZG an

Paderborn -

Von Per Lütje

Corona hat viele Bereiche in der Gesellschaft verändert, doch hat die Pandemie nach Ansicht der Gewerkschaften auch wie ein Brennglas gewirkt, und Pro­bleme, die es ihrer Ansicht nach bereits in der Vergangenheit gab, noch einmal deutlich gemacht. So wollen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die IG Metall und die Dienstleistungsgesellschaft Verdi traditionell am 1. Mai den Finger in die Wunden legen und auf Missverhältnisse in Unternehmen hinweisen.