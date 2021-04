Bis Ende 2022 wird der Fahrbahnaufbau dabei in mehreren Bauabschnitten grundhaft erneuert. Im Zuge dessen werden die Fahrbahnen bis auf eine Tiefe von 70 Zentimetern komplett saniert, zudem die Schutzeinrichtungen und die Schilderbrücken erneuert. Die im Bereich der Anschlussstelle Paderborn-Zentrum vorhandene Senke wird im Verlauf der Sanierung untersucht und behoben.

Ab Dienstag, 4. Mai, in Richtung Bielefeld einspurig

In der ersten Bauphase, die zur Einrichtung der Verkehrsführung dient, wird der Verkehr ab Dienstag, 4. Mai, in Fahrtrichtung Bielefeld einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. In den folgenden 14 Tagen werden unter anderem eine mobile Betonschutzwand aufgestellt und zwei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Bis voraussichtlich September läuft der Verkehr dann in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig, anschließend kann der Verkehr wieder vier – allerdings verengte – Fahrspuren nutzen. Im Zuge der Fahrbahnsanierung wird auch die Anschlussstelle Paderborn-Zentrum erneuert.