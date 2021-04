Haushalt der Stadt soll gendergerecht werden

Das hat die Mehrheitsfraktion von CDU und Grünen am Dienstag im Gleichstellungsausschuss gefordert. Der Antrag fand bei acht Ja-, zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen eine Mehrheit. Für die Verwaltung dürfte das eine Menge zusätzliche Arbeit bedeuten. Es brauche eine „geschlechterfaire Haushaltsgestaltung“, betonte Karsten Grabenstroer für die CDU. Am Beispiel der Kultur solle damit begonnen werden, Daten und Infor­mationen zu sammeln. Bei Gleichstellung gehe es nicht nur um gleiche Bezahlung. Josefin Klippstein von den Grünen sagte, das Kulturamt habe bereits zugegeben, dass es in der Vergangenheit bei der Verpflichtung von Künstlerinnen ein Defizit gegeben habe. „Die Geschlechterperspektive und die unterschiedlichen Bedürfnisse sollen ab sofort bei den Haushaltsberatungen mitbedacht werden“, erklärte die Ratsfrau der Grünen. Die Gleichberechtigung von Künstlern und Künstlerinnen müsse vorange­trieben werden. Ausleihverhalten von Mädchen und Jungen in der Stadtbibliothek soll geprüft werden Es sei zum Beispiel auch sinnvoll, das Ausleihverhalten von Mädchen und Jungen in der Stadtbibliothek zu analysieren und die Erkenntnisse in finanzielle Entscheidungen einfließen zu lassen.