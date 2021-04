Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses in Paderborn erleiden Rauchgasvergiftung

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Paderborner Pohlweg mussten am späten Mittwochnachmittag zwei Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.