Die Behörde ist seit kurzem statt des Landesbetriebs Straßen NRW für die Autobahnen in der Region verantwortlich. Ursprünglich war die Sanierung der Senke im Frühjahr 2020 im Zuge der Erneuerung des gesamten Abschnittes zwischen Paderborn-Zentrum und Schloß Neuhaus geplant gewesen. Es seien aber weitere Messungen und Tests in dem Bereich erforderlich gewesen, so dass sich die Sanierung verzögert habe, sagte Schlenga. Die Untersuchungen seien nun aber abgeschlossen. Zudem habe man erst die Sanierung des A33-Abschnitts bei Bad Wünnenberg abschließen wollen.