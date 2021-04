Corona verhagelt Theater Paderborn die Bilanz

In der mittelfristigen Planung hatte das Theater mit Erträgen in Höhe von 1,6 Millionen Euro kalkuliert – das war aber, bevor die Corona-Pandemie mit aller Härte zuschlug. Köster rechnet damit, dass die Pandemie auch die Spielzeit 2021/2022 erheblich beeinträchtigen wird. Deshalb soll weiter gespart werden. Freie Stellen im Ensemble würden „vorübergehend nicht neu besetzt“, kündigte Köster an. Zudem soll es weniger Aufführungen geben.