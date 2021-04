Baumstamm wird konserviert

„Die Konservierung duldet keinen Aufschub, der Baum fängt sofort an zu gammeln“, drückte Kulturamtsleiter Christoph Gockel-Böhner aufs Tempo. Laut Verwaltung führt eine längere Lagerung bei wechselnden Temperaturen zu Verformungen und Bakterien- und Schimmelbildung. Das Interesse an dem sogenannten allerödzeitlichen Baumstamm sei auch in anderen Städten wie Detmold und Lippstadt groß, sagte der Kulturamtsleiter. Auch die Wewelsburg habe ein Auge darauf geworfen. Konserviert soll das Zeugnis einer lange zurückliegenden Zeit in Schloß Gottorf in Schleswig-Holstein.