Schützen schlagen Impf-Drive-in vor

Nach Beschlusslage des engeren Bataillonsvorstandes von Mittwochabend ist der PBSV dazu bereit, das Gelände unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Das erklärte Oberst Thomas Spieker am Donnerstag auf WV-Anfrage. „Die Anfahrt könnte über den Löffelmannweg erfolgen, die Abfahrt über das Königsträßer-Tor/Wilhelm-Kaufmann-Allee in Richtung Inselbadstadion“, lautet der Vorschlag, um das Impfen der Bevölkerung – „wenn denn genügend Impfstoff zur Verfügung steht“ – deutlich zu beschleunigen. Doch es gibt Bedenken von heimischen Medizinern. Dr. Ulrich Polenz als Bezirksleiter der Kassenärztlichen Vereinigung sowie Dr. Gregor Haunerland als Leiter des Impfzentrums in Salzkotten befürchten, dass die Organisation eines solchen Drive-ins organisatorische Probleme verursachen könnte.