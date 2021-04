Hier brannte ein städtischer Abfallcontainer mit 1100 Liter Fassungsvermögen. Ein Anwohner hatte eine verdächtige Person nahe des Brandorts gesehen, die mit einem Feuerzeug zündelte. Als der Zeuge zum Brandort lief, flüchtete der mutmaßliche Täter in Richtung Schwabenweg. Er soll auffällig klein sein und eine Kapuzenjacke sowie eine Jeans getragen haben.

Wenig später brannten städtische Mülleimer am Bayernweg an der Bushaltestelle Ecke Württemberger Weg und etwas weiter an der Ecke Holsteiner Weg. Alle Mülltonnen wurden gelöscht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.