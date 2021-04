Das haben Recherchen von Radio Hochstift in dieser Gruppe ergeben. „Bedrohungen im Zusammenhang mit der Corona-Politik der Bundesregierung erreichen mich schon eine ganze Weile, nach der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz im Bundestag in der vergangenen Woche ist das offenbar auch in der Paderborner Gruppe hochgekocht“, bestätigte Linnemann, der für das Infektionsschutzgesetz gestimmt hat, im Gespräch mit dieser Zeitung.