Flughafen Paderborn: Neustart nach Insolvenz

(WB). Der in die Verlustzone gerutschte Regionalairport sei damit erfolgreich saniert, betonen Yorck T. Streitbörger von der gleichnamigen Wirtschaftskanzlei als Generalbevollmächtigter und Stefan Meyer (Pluta Rechtsanwalts GmbH, Lübbecke) als Sachwalter im Insolvenzverfahren. In den nächsten Wochen soll der Flugbetrieb wieder nach und nach anlaufen, sagt der neue und alte Airport-Chef Cezanne, der das Unternehmen seit 2013 leitet. „Wir sind jetzt überlebensfähig. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.“ Der Flughafen war 2020 tief in die roten Zahlen gerutscht. Die größten Gläubiger waren die Sparkasse Paderborn und die Kommunale Zusatzversorgungskasse (KVW) aus Münster sowie die Bundesagentur für Arbeit. Sie machten Forderungen von rund sechs Millionen Euro gegenüber dem in kommunaler Trägerschaft befindlichen Flughafen geltend. 4,5 Millionen Euro mussten sie am Ende abschreiben. Für den Flughafen selbst fielen Sanierungskosten von rund fünf Millionen Euro an, sagt Cezanne.