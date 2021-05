FBI-Volt-Fraktion muss sich nun beweisen

Paderborn -

Von Ingo Schmitz

Der Landrat als Aufsichtsbehörde hat in dieser Woche das bestätigt, was wohl niemand ernsthaft angezweifelt hat: Am Personaltableau der FBI-Volt-Fraktion gibt es juristisch gesehen nichts zu rütteln. Die von der Fraktion beabsichtigte personelle Besetzung von Ausschüssen mit sachkundigen Bürgern, die zum engeren und weiteren Umfeld des Unternehmens Westfalenwind gehören, ist rechtmäßig.