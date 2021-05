Bahnhofsabriss im August, Containerdorf entsteht jetzt

Wie mehrfach berichtet, will die PB 1 GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Bremer AG, ein neues Empfangsgebäude mit 380-Betten-Hotel in den oberen Geschossen bauen. Dass es sich dabei um eine Millioneninvestition handelt steht außer Frage, wie viel Geld PB 1 tatsächlich in die Hand nehmen will, will Bremer-Vorstand Heinz Hillebrand allerdings nicht verraten. Im August startet der Abriss des alten Bahnhofsgebäudes mit der Entkernung und Schadstoffsanierung. Anfang 2022 soll die Fläche komplett geräumt sein, so dass der Neubau errichtet werden kann. Der neue Bahnhof soll 2023 in Betrieb genommen werden.