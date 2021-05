Essen fördert Zusammenhalt

„Eine wichtige Rolle spielt im Ramadan der gesellschaftliche und soziale Zusammenhalt, deshalb sind unsere Mitglieder und Ehrenamtlichen glücklich, dass sie etwas geben können, ohne zu nehmen“, beschreibt Karaca die Intention der Wikult-Aktion. In den Jahren vor Corona habe es beispielsweise eine große Fastenbrechen-Aktion in der Kulturwerkstatt gegeben, bei der Menschen mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund auf Einladung von Wikult zusammengekommen seien, um gemeinsam zu speisen. In diesem Jahr sei es schön, die Aktion zusammen mit der Tafel durchführen zu können.

„Das ist ein tolles Angebot an unsere Kunden, das wir sehr gerne angenommen haben“, sagt deren Geschäftsführer Wolfgang Hildesheim. „Eine Einladung zu einem liebevoll zubereiteten, kostenlosen Essen ist etwas Besonderes.“ An der Ausgabestelle im Dionysiushaus Elsen hat Wikult am Freitag 190 Essen ausgegeben. Was bei den Kunden abends auf den Tisch kommt, durften die Familien, die gekocht haben, selbst entscheiden. „Es gibt beispielsweise Bulgur-Salat oder mit Ziegenkäse gefülltes Börek“, berichtet Karaca. In vielen Menüs sei zudem vermutlich eine Dattel zu finden, mit der das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang traditionell beginne.

Besonders freut sich Karaca, dass sich auch viele Flüchtlingsfamilien, die Wikult betreut, an der Kochaktion beteiligen. „Sie sind glücklich, dass sie für die Hilfe, die sie selbst erfahren haben, jetzt etwas zurückgeben können.“

Ramadan-Aktion von Wikult

Der Paderborner Verein für Wissen und Kultur (Wikult) gibt in Kooperation mit der Paderborner Tafel selbstgekochte, einzeln verpackte Menüs zum Fastenbrechen an die Kunden aus. Weitere Ausgabetermine sind an den kommenden beiden Dienstagen in Bad Lippspringe sowie am Dienstag, 11. Mai, in der Ausgabestelle am Bayernweg. Die ehrenamtlichen Köche kaufen die Zutaten selbst ein und bereiten jeweils etwa 20 Essen vor, die sie zu den Ausgabestellen bringen, so dass die Tafel keinen Mehraufwand hat. In Bad Lippspringe werde in der Küche vor Ort gekocht.