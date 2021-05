Minister macht Kampfansage

„Wenn wir wollen, dass wir wieder zu mehr Tarifverträgen kommen, dann kann es nicht sein, dass das ganze Land wegguckt, wenn ein Heer von Menschen im Versandsystem in prekärer Beschäftigung über Werkverträge aus dem Ausland angestellt sind“, sagte Laumann vor rund 250 Menschen auf dem Paderborner Rathausplatz. Wenn die Pandemie eine gute Sache gehabt habe, so der CDU-Minister weiter, dann das diese die Situation auf den Schlachthöfen so deutlich gemacht habe, der keiner mehr hätte weggucken können.