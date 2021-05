Entwarnung am Pohlweg

Erneuter Einsatz für den Kampfmittelräumdienst in Paderborn

Paderborn -

Von ,

Schon wieder ein Blindgänger-Fund in Paderborn? Am Montagmorgen rückte der Kampfmittelräumdienst in den Pohlweg aus. Allerdings konnte nach einer guten Stunde Entwarnung gegeben werden. Bei dem im Boden gefundenen Objekt handelte es sich nach Aussage von Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski lediglich um eine Eisenrunge.