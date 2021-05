Stadt erwartet erneut Probleme an Seen

Paderborn -

Von Matthias Band

An heißen Tagen brach Chaos aus: An Lippesee, Nesthauser See und Habichtsee hat es 2020 Probleme mit Parksündern und zum Teil zugeparkten Rettungswegen gegeben. Aber nicht nur das: Vor allem am Habichtsee wurden Abstandsregeln und Badeverbote nicht beachtet, es gab offene Feuer, Alkoholexzesse und Menschen, die in die Landschaft urinierten und rumgrölten. Ganz zu schweigen vom Müll, der im Wald und am Ufer zurückgelassen wurde. Für diesen Sommer erwartet die Stadt ähnliche Probleme.