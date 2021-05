Ein wirklich „Doll“es Ding!

Paderborn/Delbrück -

Von Jörn Hannemann

Einfach so herum sitzen – das kommt für Birgit Doll aus Schloß Neuhaus nicht in Frage. Kein Wunder: Ihr selbst konzipierter und gefertigter Stehtisch lädt gerade dazu ein, aufrecht und damit rückenschonend zu arbeiten. Was damals als Gesellenstück begann, mündet jetzt mit dem Schritt in die Selbstständigkeit und der Gründung ihres eigenen kleinen Manufaktur namens „Haltungssachen“.