Mehr als Blut und Blaulicht

Auch ein Wohlfahrtsverband müsse wirtschaftlich arbeiten, betont der ehemalige Kreisdirektor. „Wir haben vor drei Jahren damit begonnen, das DRK kaufmännisch zu durchforsten. Dadurch hat sich für viele Mitarbeiter das Arbeits­leben verändert. Die Veränderungen sind notwendig. Wenn wir so weitergemacht hätten wie in den vergangenen 50 Jahren, hätten wir bald aufgeben müssen.“ Das DRK habe – wie viele Vereine in der Region – ein Mitgliederproblem. Der Bestand sei rückläufig, es fehlten Einnahmen. Zudem habe sich das Spendenaufkommen reduziert. Gleichzeitig müsse die Infrastruktur für die Ehrenamtlichen vorgehalten werden.