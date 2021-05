Pro Jahr werden beim Kreis Paderborn rund 30.000 Geschäftsvorfälle wie Ein- und Ausgangsrechnungen, Umbuchungen, Gutschriften sowie Stornos bearbeitet. Bisher erwuchsen daraus mitunter mehrseitige Papiervorgänge, bis das Fachamt die Geschäftsvorfälle im Vier-Augen-Prinzip geprüft und angewiesen hatte und der Vorfall durch die Kämmerei in der Finanzsoftware erfasst und ausgezahlt wurde.

„Nun läuft alles digital ab. Das ist nicht nur schneller, sondern auch ressourcenschonender. Zudem sparen wir beispielsweise Postwege ein und die Bearbeitung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch aus dem Homeoffice möglich“, erklärt Kreis-Kämmerer Ingo Tiemann. Die Zeit vom Eingang bis zur Bezahlung einer Rechnung konnte so deutlich reduziert werden. Der Rechnungsworkflow spart jedoch nicht nur Zeit und Papier, sondern es wird auch der Verbrauch von Druckertoner und Büromaterial sowie der Bedarf an Lagerfläche für die Akten verringert.

Die Digitalisierung beginnt nicht erst am Eingang des Kreishauses. „Bereits seit dem vergangenen Jahr können Betriebe uns ihre Rechnungen als PDF oder als E-Rechnung digital einreichen“, so Tiemann. Geschäftsvorfälle, die per Post eingehen, werden hingegen in der zentralen Scanstelle des Kreises gescannt und dabei die wichtigsten Rechnungsdaten direkt durch eine Software ausgelesen. Im Zuge der Online-Bearbeitung haben über Berechtigungsgruppen anschließend mehrere Mitarbeiter Zugriff auf die in ihrem Zuständigkeitsbereich eingehenden Rechnungen, sodass Verzögerungen im Workflow minimiert werden.

„Die vergangenen Monate der Pandemie haben noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig es für Verwaltungen ist, die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Die Einführung des digitalen Rechnungs-Workflows ist ein weiterer und sehr wichtiger Schritt, den wir nun erfolgreich abschließend konnten“, erklärt der Landrat.