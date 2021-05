Der kleinste Stent-Retriever der Welt

Mit Hilfe eines hauchdünnen Drahtgeflechtes können selbst feinste Gefäße von gefährlichen Blutgerinnseln befreit werden. „Bei einem Schlaganfall kommt es darauf an, die Ursache schnellstmöglich zu beheben und Gerinnsel aus den Blutgefäßen der betroffenen Patienten zu entfernen. Dies geschieht in vielen Fällen durch die sogenannte ‚Thrombektomie‘: Kleine Katheter und Stents beseitigen die Verstopfungen und stellen den Blutfluss wieder her.