„Sie sind auch für die Stadt Paderborn ein echter Hauptgewinn gewesen“, so Dreier und überreichte ihm als Präsent ein Bild des Künstlers Herman Reichold.

Baumgart behält Paderborn in guter Erinnerung: „Es zählt zu den ganz besonderen Stationen in meinem Leben. Es war eine ereignisreiche Zeit, in der ich viele Menschen kennengelernt und Freunde gewonnen habe. Diese Kontakte werde ich weiter pflegen“, freute sich Baumgart.

Auch sein soziales Engagement will er aufrechterhalten. Er bleibt am Theodorianum weiterhin Schulpate des Anti-Rassismus-Projektes.