Aufgetürmte Pflastersteine, ein zerbrochener Wintergarten, leere Panzerhallen, endlose Flure, rotweiße Backsteingebäude: Sie sind Zeugen einer Zwischenzeit. Bevor auf dem Gelände der Alanbrooke-Kaserne ein ziviles Wohnquartier entsteht, haben die Fotografinnen und Fotografen die Gunst der Stunde genutzt und sind den Spuren nachgegangen, die das britische Militär hinterlassen hat, und das vom Keller bis zum Dachboden. Erstmals sind die Ergebnisse dieser umfangreichen Fotoexpedition öffentlich zu sehen – und das am Ort des Geschehens. Am historischen Zaun der Alanbrooke-Kaserne werden auf mehr als 100 Metern rund 65 Bilder präsentiert. Die Stadt Paderborn lädt alle ein, sich die Fotografien aus der Nähe, unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung, anzuschauen. Die Fotos werden bis in den Sommer zu sehen sein. Soldaten prägten mehr als 200 Jahre das Bild der Stadt Paderborn, preußische, deutsche, britische. Mit dem Abzug der britischen Truppen 2019 ging diese Epoche der Stadtgeschichte zu Ende. Die Kaserne an der Elsener Straße, von den Preußen für das 158er-Infanterieregiment errichtet und vom britischen Militär bis 2016 genutzt, steht exemplarisch für diese Entwicklung. Heute stehen elf Gebäude sowie der zentrale Appellplatz unter Denkmalschutz.