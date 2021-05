Autodiebe haben BMW-Modelle im Visier

An der Hatzfelder Straße bemerkte der Besitzer eines weißen BMW X5 gegen 7.30 Uhr, dass sein Auto über Nacht aus der Hofeinfahrt entwendet wurde. Der Autoschlüssel hatte sich in einem zur Hofeinfahrt liegenden Zimmer befunden. Vermutlich hatten die Diebe das Funksignal des Schlüssels mit technischen Geräten aufgefangen und verstärkt, so dass der BMW (Baujahr 2014, Paderborner Kennzeichen) geöffnet und gestartet werden konnte.

Eine halbe Stunde später fiel der Diebstahl an der Römerstraße auf. Der schwarze BMW X5 (Baujahr 2016, Paderborner Kennzeichen) hatte seit 21 Uhr vor einem Wohnhaus gestanden. Auch hier betrug der Abstand zum Gebäude nur wenige Meter, so dass die Täter vermutlich abermals einen Funkwellenverlängerer eingesetzt haben, um das Auto zu stehlen.

Der BMW 730d xDrive (Baujahr 2018, Paderborner Kennzeichen) war in der Nacht zu Dienstag An der Wiemlake gestohlen worden. Der Besitzer hatte den Wagen am Montagabend gegen 19 Uhr in der Garagenzufahrt eines Wohnhauses abgestellt. Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr war der Diebstahl aufgefallen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.