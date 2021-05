Maria-2.0-Aktion: „Die Tor macht weit“

In Paderborn war ursprünglich eine Aktion an diesem Samstag, 8. Mai, vor dem Dom unter dem Motto „Die Tor macht weit“ geplant, teilte Claudia Siegel für die Paderborner Gruppe mit. Bistumsweit hatten sich Mitstreiterinnen der Initiative digital vernetzt und die Aktion vorbereitet. „Durch die geltenden coronabedingten Einschränkungen wird diese Aktion jedoch derzeit nicht stattfinden und hoffentlich im September nachgeholt werden können“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In Paderborn möchten die Frauen die Bistumsleitung, vor allem den Erzbischof, immer wieder ermutigen, „seine Schlüssel“ zu nutzen, sich für Reformen innerhalb der katholischen Kirche einzusetzen und „Tore“ beziehungsweise Wege zu öffnen.

Die Bewegung Maria 2.0 tritt für Reformen in der katholischen Kirche ein. Sie ist nach eigenen Angaben eine bundesweit vernetzte Graswurzelbewegung. Zahlreiche Maria-2.0-Gruppen in verschiedenen Orten machen seit Mai 2019 mit unterschiedlichen Aktionen in Kirchengemeinden, Bistümern und häufig auch bundesweit gemeinsam auf ihre Forderungen aufmerksam.

Im Kern lädt Maria 2.0 jetzt wieder dazu ein, draußen sichtbar zu werden – draußen vor den Kirchentüren – draußen bei den Menschen – und dort gemeinsam zu beten, Gottesdienst zu feiern und miteinander ins Gespräch zu kommen, soweit die pandemische Lage und die konkreten Regelungen vor Ort dies zuließen, teilen die Initiatoren weiter mit. Dies geschieht in Münster und Osnabrück zum Beispiel unter dem Motto „Siehe, ich mache alles neu“ und in Paderborn unter dem Motto „Die Tor macht weit“. „Dabei werden unterschiedliche Aktionen, Motti und Kooperationen mit Gruppen vor Ort sichtbar machen, dass viele Menschen weiter gemeinsam auf dem Weg sind eine geschwisterliche Kirche von Morgen zu gestalten“, heißt es.

Den Angaben zufolge gab es schon am Tag der Diakonin am 29. April und bei der Aktions­woche des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) vom 25. April bis 2. Mai viel Programm. Am Montag, 10. Mai, sollen bundesweit Segensfeiern für Liebende unter dem Motto #liebegewinnt #mutwilligsegnen stattfinden.