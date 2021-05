Wasserski-Anlage in Paderborn soll erweitert werden

Paderborn -

Von Maike Stahl

Die Wasserski-Anlage am Nesthauser See soll erweitert werden. Die Betreiber wollen eine dritte Bahn im großen Nesthauser See einrichten sowie das Hauptgebäude erweitern und modernisieren. Weil dafür die planungsrechtlichen Grundlagen geändert werden müssen, beschäftigt das Thema in der kommenden Woche zunächst die Politik.