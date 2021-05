Damit werde die Indien-Corona-Nothilfe von Caritas International unterstützt.

Der Paderborner Erzbischof äußerte sich erschüttert angesichts der aktuell dramatischen Situation in Indien. In vielen Regionen Indiens sei offensichtlich das Gesundheitssystem durch die hohen Corona-Infektionszahlen nicht nur an seine Grenzen gekommen, sondern überlastet und zusammengebrochen, erklärte Becker. „Hier Hilfe zu leisten, ist uns eine Verpflichtung.“

Aus dem Katastrophenfonds leiste das Erzbistum Paderborn unbürokratisch Hilfe, hieß es weiter. Die Gelder würden in der Regel direkt an katholische Bistümer der betroffenen Gebiete fließen oder an katholische Verbände und Hilfsorganisationen wie die Caritas.